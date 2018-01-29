جلالة الملك المفدى يرعى الاحتفال باختيار مدينة المحرق عاصمة للثقافة الاسلامية في العالم العربي لعام 2018 المنامة في 28 يناير/ بنا/ تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أقامت هيئة البحرين للثقافة والآثار احتفالاً بقلعة عراد بمناسبة اختيار مدينة المحرق حاضنة الحفل عاصمة للثقافة الاسلامية في العالم العربي لعام 2018 حيث مثل جلالته حفظه الله بأفتتاح الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.





وقد عبّر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن اعتزازه بحضور هذا المناسبة الهامة، مؤكداً ان اختيار المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) مدينة المحرق عاصمة للثقافة الاسلامية في العالم العربي يأتي اعترافاً وتقديراً لتنوعها الثقافي الغني وتراثها وتاريخها العريق في منطقة الخليج العربي، كمركز سياسي وثقافي وتجاري واقتصادي تشهد به اثارها المتعددة عبر العصور.



وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بأصحاب المعالي والسعادة ضيوف الحفل وزوار البلاد، وباطلاعهم على ثقافة وحضارة وتراث المدينة التي كانت في يوم من الايام العاصمة الرسمية للبحرين.



وأضاف سموه أن المدينة وبموقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي لمملكة البحرين، والتي تضم شارع اللؤلؤ المسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة (اليونسكو) ومواقعها التراثية والتاريخية قد أهلها بان تتبوأ هذه المكانة العالمية، مُعبّراً سموه عن الشكر والتقدير لجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار، ولمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس الهيئة وفريقها العامل لتعزيز وابراز حضارة وتراث البحرين العريق كوجهة سياحية اقليمية وعالمية.







م.ا.ب/خ.أ



بنا 1652 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 110 اخر تحديث : 2018/01/28 - 43 : 10 PM