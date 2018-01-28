على هامش قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا..قمة إثيوبية سودانية مصرية لبحث سد مشكلة النهضة أديس أبابا 28 يناير/بنا/ من المزمع أن يلتقي قادة السودان ومصر وإثيوبيا يوم غد الاثنين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة حاليا في العاصمة الإثيوبية وتستمر لمدة يومين.





وحسب وكالة (رويترز) للأنباء أن دبلوماسي يشارك في القمة المشار إليها قال أن "الهدف من لقاء القادة هو الاتفاق على استئناف المشاورات"، مؤكدا أن السيسي سيلتقي بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين.



وفي ذات السياق أكد مصدر بالحكومة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "سيشارك في الاجتماع" وقال إنه "مدد إقامته لهذا الغرض"، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن سد تبنيه إثيوبيا على نهر النيل لتوليد الكهرباء.



وكانت المباحثات وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر حول إجراء دراسة لمعرفة الأثر البيئي للسد، وفي ديسمبر اقترحت مصر أن يقوم البنك الدولي بدور في تسوية الخلاف غير أن إثيوبيا رفضت ذلك.











خ.أ



بنا 1631 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/01/28 - 40 : 07 PM