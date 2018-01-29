وزير شؤون الإعلام يستقبل وزير الإعلام العُماني بمناسبة زيارته لمملكة البحرين المنامة في 28 يناير / بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام اليوم معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين للمشاركة في احتفال اختيار مدينة المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2018.



ورحب وزير شؤون الإعلام خلال اللقاء بوزير الإعلام العماني، وأشاد بالعلاقات الأخوية التاريخية والمتنامية بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، وما تشهده من تطور وازدهار على كافة الأصعدة، وخاصة في المجالين الإعلامي والثقافي.



من جانبه أعرب وزير الإعلام العماني عن شكره وتقديره لسعادة وزير شؤون الإعلام على حسن الاستقبال وعلى اهتمامه بتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك المفدى.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1551 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 185 اخر تحديث : 2018/01/28 - 54 : 06 PM