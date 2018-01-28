هادي يطلب من قواته وقف اطلاق النار فورا في المواجهات الدامية مع فصائل مسلحة تابعة للانفصاليين الجنوبيين دبي في 28 يناير / بنا / طلب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، من قواته وقف إطلاق النار فوراً في مدينة عدن الجنوبية، العاصمة المؤقتة للبلاد، حيث تخوض القوات التابعة له منذ صباح الأحد مواجهات دامية مع فصائل مسلحة تابعة للانفصاليين الجنوبيين. بحسب موقع العربية .نت .



وكانت مصادر طبية يمنية، قد أفادت، الأحد، بوقوع 15 قتيلاً على الأقل في الاشتباكات التي حدثت بين الطرفين في عدن.



من جهته، وجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، بوقف إطلاق النار فوراً وعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها.



كما أكد بن دغر، في توجيهاته لوزير الداخلية ومدير أمن عدن وقادة الألوية والوحدات العسكرية، على "إخلاء المواقع التي تم احتلالها صباح اليوم من الطرفين دون قيد أو شرط".



ويأتي ذلك فيما قالت وزارة الداخلية اليمنية إن الأوضاع الأمنية في عموم مناطق ومديريات عدن تحت سيطرة القوات الأمنية والعسكرية.



من جهتها، أعلنت مصادر ملاحية إغلاق مطار عدن الدولي جنوب اليمن، أمام الرحلات الجوية، جراء الاشتباكات.







ع ذ



بنا 1508 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 141 اخر تحديث : 2018/01/28 - 12 : 06 PM