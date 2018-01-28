وكيل الأزهر الشريف: نواجه الفكر الإرهابي بأحدث التقنيات والوسائل لقطع الطريق أمام الارهابيين القاهرة في 28 يناير/بنا/ أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان أن "الأزهر لا يعتمد على الوسائل التقليدية في مواجهة الأفكار الإرهابية، وإنما يتعامل مع هؤلاء من خلال مرصد الأزهر والمنصات الإعلامية به وأحدث التقنيات والوسائل لقطع الطريق على الإرهابيين مثل داعش وأخواتها".



جاء ذلك خلال ندوة عقدها الأزهر الشريف بمعرض القاهرة للكتاب تحت عنوان (رسالة الأزهر الشريف) شارك فيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.



وأشار شومان إلى أن "الأزهر يقوم على الشأن الإسلامي وحراسة اللغة العربية في الداخل والخارج، ولايزال الأزهر الشريف قائما على اختصاصاته ورسالته، يقوم به جيل بعد جيل وسيستمر في أداء رسالته طالما بقي هناك أناس على وجه الأرض".



وأوضح أن الأزهر ليس في محل تنافس ولا يدخل في صراع مع أحد لأننا ليس لدينا مطامع نسعى إليها كما أنه لا يتدخل إلا في دعم الدولة لجمع فئات الشعب على النسيج الوطني الواحد، ونتقبل كل النقد ما دام بناءً وبعيدا عن نقد الأشخاص.



وفي ذات السياق أوضح الدكتور أحمد عمر هاشم "أن الأزهر ظهر بعد القرون الثلاثة الأولى، وشاء الله له أن يكون في أرض الكنانة ليحتضن أشرف تراث في الوجود، ويحتضن أبناء المسلمين في أروقته من كل بقاع الأرض ليتفقهوا في الدين، بل وبعث بعلمائه إلى بقاع الأرض يحملون عبير الإسلام في كل أنحاء المعمورة".



وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن "الأزهر وقف عبر عصور التاريخ ينشر علومه وثقافته في المجال الدعوي والتعليمي"، مضيفا " إذا كان الأزهر مصري الموقع فهو عالمي الرسالة، وإذا قوي الأزهر قويت مصر وإذا ضعف الأزهر ضعفت مصر وهذا ما وعيه عظماء العالم ورؤساء الدول".





خ.أ



بنا 1406 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 125 اخر تحديث : 2018/01/28 - 15 : 06 PM