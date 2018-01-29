رئيس الجمارك يشيد بدور جمعية المخلصين الجمركيين المنامة في 28 يناير/بنا/ استقبل معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، السيد ياسر عبدالله الأمين رئيس جمعية المخلصين الجمركيين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث هنأ الأعضاء بمناسبة فوزهم في انتخابات الدورة الجديدة.



وخلال اللقاء تطرق رئيس الجمارك إلى أهمية دور جمعية المخلصين ، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من شئون الجمارك، من خلالها عملها الدائم في اتجاه دفع عجلة التطوير بالعمل الجمركي.

من جهته أعرب رئيس جمعية المخلصين الجمركيين عن خالص شكره لشئون الجمارك على الاجتماعات الدورية القائمة بين الجهتين، والتي تسمح ببحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أثنى الأعضاء على دور معهد التدريب الجمركي من خلال تنظيمه للدورات التدريبية الخاصة بالمخلصين الجمركيين، والمساهمة في إصدار الرخص الجمركية، بما يهيئهم للانخراط في العمل الجمركي بشكل مهني، حضر الاجتماع عدد من المدراء العامين والمدراء بشئون الجمارك.



ح ب/خ.أ



بنا 1326 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/01/28 - 40 : 04 PM