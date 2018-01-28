سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب المنامة في 28 يناير / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب، أعرب فيها عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه.



وأكد رئيس مجلس النواب في برقيته أن هذا الإنجاز هو فخر واعتزاز لمكانة مملكة البحرين في المحافل الرياضية الدولية والإقليمية، داعياً الله تعالى لسمو رئيس الوزراء دوام التوفيق والنجاح ولمملكة البحرين المزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



ل.ب/ع ع



بنا 1153 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/01/28 - 37 : 03 PM