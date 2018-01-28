الأشغال: توفير 80% من مصاريف الاتصالات باستخدام تكنولوجيا اتصال متقدمة المنامة في 28 يناير / بنا / انتهت إدارة تقنية المعلومات في شؤون الاشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من توحيد نظام الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الآي بي في شؤون الأشغال بجميع مباني الوزارة الرئيسية، مما يوفر نفقات الاتصال الهاتفي في الوزارة بنسبة 80% قبل تطبيق التكنولوجيا.



وقال مدير الإدارة هشام يوسف ساتر، إن إدارة تقنية المعلومات عمدت من خلال خطتها الاستراتيجية لتبني عدد من المبادرات التي من شأنها ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات وتحويل البيانات الالكترونية والأنظمة والاتصال، ومنها تطبيق نظام الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الآي بي عن طريق شبكة الوزارة الالكترونية والذي يتماشى وسياسة الوزارة القائمة على توفير أفضل الخدمات لمنتسبي الوزارة.



واضاف انه تم تطبيق النظام على مرحلتين: الأولى لمبنى الوزارة الرئيسي في المنامة ومكاتب الوزارة في الجنبية ويخدم هذا النظام أكثر من 600 موظف في توفير الاتصال الهاتفي، أما المرحلة الثانية والتي تم الانتهاء منها جاءت لتربط مواقع الوزارة الرئيسية الموزعة على محافظات المملكة في المحرق والجفير وتوبلي وسلماباد بالشبكة الرئيسية في المنامة والذي تم تطويرها في المرحلة الأولى، وتخدم المرحلة الثانية أكثر من 500 موظف في توفير الاتصال.



وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على تبني توجيهات الحكومة الرشيدة في توفير أفضل الخدمات ودعمها بالأنظمة والبيانات التي تسهل تقديم الخدمات بأفضل الأساليب وفي أسرع وقت، وأن إدارة تقنية المعلومات تعمل على ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج وخطط من شأنها تطوير العمل الالكتروني في الوزارة وبأقل التكاليف، مما يدعم توجهات الإدارة العليا والحكومة الرشيدة والأهداف القائمة على توفير أفضل الخدمات بتكلفة مدروسة ومعقولة.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1132 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/01/28 - 50 : 02 PM