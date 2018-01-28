رئيس هيئة الأركان يستقبل سفير البحرين الجديد لدى الأردن المنامة في 28 يناير / بنا / استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم ، السيد أحمد يوسف أحمد الرويعي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة تعيينه بالمنصب الجديد.



وخلال اللقاء رحب سعادة رئيس هيئة الأركان بسفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة لكل ما فيه خير وصالح البلاد.



ع.ر/ع ع



بنا 1128 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/01/28 - 47 : 02 PM