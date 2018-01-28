القائد العام يبحث مع رئيس المجلس الأعلى للصحة‎ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المنامة في 28 يناير / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم الأحد، معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.



وقد رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة، مثمناً الجهود الطيبة المبذولة التي يقدمها المجلس الأعلى للصحة لتطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني ومقيمي مملكة البحرين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ل.ب/ع ع



بنا 1127 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/01/28 - 36 : 03 PM