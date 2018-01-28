رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين تشيد بالتوجيهات الملكية السامية بوقف زيادة الرسوم وتؤكد: المدرسة كمؤسسة تعليمية غير ربحية ستظل مخلصة لمبادئها ورسالتها المنامة في 28 يناير / بنا / رحبت الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين بالتوجيهات الملكية السامية بوقف زيادة الرسوم، مؤكدة على دور المدارس ورسالتها السامية للإسهام في إعداد جيل المستقبل بالعلم والمعرفة والوعي بما يمكنهم من الإسهام في خدمة وطنهم مملكة البحرين، منوهة بالأولوية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتطوير التعليم في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي يقود خطاها جلالته.



وأكدت رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين أن المدرسة كمؤسسة تعليمية غير ربحية ستظل مخلصة لمبادئها ورسالتها في تطوير النظم والبيئة التعليمية بما يحدث أثراً ملموساً في شخصيات ووعي الطلبة يحملونه معهم خلال مراحل التعليم المدرسي وحتى بلوغهم طموحاتهم وأهدافهم الدراسية والمهنية والحياتية، مشيرة إلى حرص مجلس الإدارة مواصلة خطط وجهود التطوير، مشيدةً بتعاون الأهالي ودعمهم لهذه الأهداف التي تجسدت في إنجاز المدرسة للعديد من المشاريع النوعية بالإضافة إلى تدعيم متطلبات البيئة التعليمية بتطوير المباني والمنشآت.



وأضافت الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي أن حصول المدرسة على تقدير ممتاز في التقرير الدوري لهيئة جودة التعليم والتدريب إضافة للفوز بجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية كأول مدرسة خليجية تنال هذه الجائزة، أمر يجسد الالتزام والحرص المستمر على المحافظة على مستوى متقدم من التفوق والأداء.



ع.ر/ع ع



بنا 1059 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/01/28 - 13 : 02 PM