وزير الخارجية يجتمع مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي‎ المنامة في 28 يناير / بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، اليوم، مع معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.



وخلال الاجتماع، رحب معالي وزير الخارجية بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مشيدًا معاليه بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتعزيز العمل الإسلامي المشترك ليكون قادرًا على مواجهة التحديات والأزمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، منوهًا معاليه بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في تطوير أداء المنظمة والارتقاء بها من أجل تحقيق المزيد من التنمية والرخاء للدول والشعوب الإسلامية، متمنيًا معاليه للمنظمة المزيد من التقدم والنجاح.



من جانبه، أعرب معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن اعتزازه بالاجتماع مع معالي وزير الخارجية وتبادل الرؤى والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديره للدور المهم لمملكة البحرين في تقوية أطر التنسيق المشترك بين الدول الإسلامية في مختلف المحافل إرساءً للأمن والسلم في المنطقة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.



ل.ب/ع ع



بنا 1056 جمت 28/01/2018













عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/01/28 - 36 : 03 PM