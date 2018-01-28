جلالة الملك المفدى يصدر مرسوماً بتعيين الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفيرا في الديوان العام لوزارة الخارجية المنامة في 28 يناير / بنا / أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (6) لسنة 2018 بتعيين سفير في الديوان العام لوزارة الخارجية.



ونصت المادة الأولى من المرسوم على انه: يعين الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفيراً في ديوان عام وزارة الخارجية، فيما جاء في المادة الثانية ان: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



ل.ب/ع ع



بنا 1023 جمت 28/01/2018













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