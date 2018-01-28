سمو ولي العهد يبعث برقية تعزية إلى رئيس دولة الإمارات المنامة في 28 يناير/بنا/ بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بوفاة المغفور لها بإذن الله والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان.



وقد أعرب سموه في برقيته عن صادق مواساته وخالص تعازيه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.



أ.ا.ش/و.ش



بنا 1014 جمت 28/01/2018













عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/01/28 - 35 : 03 PM