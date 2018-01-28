رئيس الغرفة يستقبل السفير الياباني بمناسبة انتهاء فترة عمله المنامة في 28 يناير/ بنا / استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد اليوم ببيت التجار سفير اليابان المعتمد لدى المملكة كايوشي أساكو، بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة خالد راشد الزياني وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأعرب رئيس الغرفة عن اعتزازه وتقديره للسفير الياباني على جهوده الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله في المملكة، والتي أسهمت في تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، حيث كان يمثل حلقة وصل فاعلة في تنمية وتعزيز العلاقات البحرينية اليابانية المشتركة، ومعرباً عن تطلع الغرفة لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات، واستكشاف المزيد من أوجه تنمية العلاقات التجارية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتفعيلها.



من جانبه أعرب السفير الياباني عن تقديره للغرفة ولما تقوم به من أدوارٍ إيجابية بارزة في سبيل تفعيل العلاقات الاقتصادية البحرينية اليابانية، وقال بأن السفارة اليابانية ستبدي دوماً التعاون مع الغرفة ومختلف الجهات الرسمية في المملكة من أجل العمل على تطوير وتفعيل العلاقات البحرينية اليابانية في كافة المجالات والقطاعات، مبدياً استعداد السفارة لتيسير كافة الخدمات والتسهيلات للتجار وأصحاب الأعمال البحرينيين.



كما دعا الغرفة وكافة الجهات الرسمية الأخرى إلى العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين عبر تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للوفود التجارية البحرينية واليابانية من وإلى المملكة من أجل اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.







ل.ب/و.ش



بنا 0948 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/01/28 - 53 : 12 PM