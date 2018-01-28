سمو رئيس الوزراء يعزي الرئيس الاماراتي بوفاة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان ‎ المنامة في 28 يناير/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر سموه فيها عن بالغ تعازيه ومواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، سائلا سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.



ل.ب/و.ش



بنا 0936 جمت 28/01/2018













عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/01/28 - 35 : 03 PM