إنقاذ 86 مهاجرا غير شرعي قبالة شواطئ غربي طرابلس طرابلس في 28 يناير/ بنا / أعلن خفر السواحل الليبي إنقاذ 86 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة شواطئ مدينة أبو كماش شمال غربي طرابلس.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل العقيد أيوب قاسم إنه تم إنقاذ 86 مهاجرا غير شرعي، بينهم 15 امرأة وتسعة أطفال".



ولفت إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم كانوا على متن قارب مطاطي، وهم من جنسيات إفريقية وعربية.



وأوضح أنه تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدات لهم نقلوا لمركز إيواء "تاجوراء" التابع لجهاز مكافحة الهجرة.









و.ش



بنا 0618 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/01/28 - 30 : 09 AM