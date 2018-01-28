مقتل مواطنة يمنية واصابة 3 أخريات في سقوط صاروخ لمليشيا الحوثي على منزل بمأرب عدن في 28 يناير/ بنا / قُتلت مواطنة يمنية وأصيبت ثلاث أخريات جراء سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته المليشيا الحوثية الانقلابية على منزل في ضواحي مدينة مأرب.

واكد مصدر محلي لموقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة أن الصاروخ سقط على منزل لأحد العائلات التي عادت من النزوح إلى منطقتها في الجدعان شمال غربي محافظة مأرب.



وأضاف المصدر أن الصاروخ أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاث أخريات إحداهن إصابتها خطرة.



وأشار إلى أن المليشيا الحوثية الانقلابية مستمرة في استهداف المناطق الأهلة بالسكان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والمدفعية دون مراعاة للقوانين الدولية والإنسانية.



و.ش



بنا 0558 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/01/28 - 02 : 09 AM