رئيس دولة الامارات ينعى والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان أبوظبي في 28 يناير/ بنا / نعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم.

وجاء في بيان النعي الذي اصدرته وزارة شؤون الرئاسة في الامارات واوردته وكالة الانباء الاماراتية، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والدته المغفور لها سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.







و.ش



بنا 0509 جمت 28/01/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/01/28 - 35 : 08 AM