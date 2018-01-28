الإمارات تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان ابوظبي في 27 يناير / بنا / ادانت دولة الإمارات العربية المتحدة انفجار سيارة مفخخة في وسط العاصمة الافغانية كابول اليوم مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله. كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.





م خ



بنا 2211 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/01/28 - 14 : 01 AM