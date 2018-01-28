السعودية تدين التفجير الارهابي في العاصمة الأفغانية كابول الرياض في 27 يناير/ بنا / عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لانفجار سيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابول، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.



واعرب المصدر في تصريح بثته وكالة الانباء السعودية عن تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في مواجهة الإرهاب والتطرف،مقدما التعازي لذوي الضحايا وللجمهورية الأفغانية حكومة وشعبا مع الامنيات للمصابين بالشفاء العاجل.





م خ



بنا 2140 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/01/28 - 49 : 12 AM