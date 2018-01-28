الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للحوثيين شمال مدينة تعز عدن في27 يناير/بنا/ أعلنت قوات الجيش اليمن مساء اليوم السبت إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز جنوب صنعاء.







ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن الطائرة أُسقطت أثناء قيام المليشيا باستخدامها لاستكشاف مواقع لقوات الجيش في الجبهة الشمالية لمدينة تعز "التي تحقق فيها تقدمات كبيرة خلال المعارك التي تقودها.



وأشار المصدر إلى أن هناك خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني يشرفوا على معارك مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة تعز ويقفوا وراء تلك الطائرات التي تحاول رصد مواقع الجيش الوطني".



وأكد أن قوات الجيش تمكنت من تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة بالأرواح والعتاد العسكري في الجبهة الشمالية وتواصل تقدمها في الجهة الشمالية لفك الحصار على مدينة تعز من المنفذ الشمالي.





س.ي



بنا 1853 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/01/27 - 00 : 10 PM