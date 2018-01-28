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الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: بارد نسبياً وغائم جزئياً
2018/01/27 - 58 : 09 PM
المنامة في 27 يناير/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الأحد سيكون بمشيئة الله بارد نسبياً وغائم جزئياً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.



الرياح : شمالية غربية بوجه عام من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 23 إلى 28 عقدة أحيانا.

وحذرت الأرصاد من رياح شمالية غربية قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 19 درجة مئوية .. والصغرى : 13 درجة مئوية.


م.ح.

بنا 1844 جمت 27/01/2018


عدد القراءات : 66         اخر تحديث : 2018/01/27 - 59 : 09 PM
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