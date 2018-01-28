بالتعاون مع المحافظة الجنوبية والمرور... شرطة الجنوبية تنفذ حملة توعوية لمرتادي البر المنامة في 27 يناير/ بنا / نفذت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية بالتعاون مع المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للمرور حملة توعوية لمرتادي البر ، تضمنت توزيع كتيبات ومطويات استهدفت نشر ثقافة السلامة العامة والثقافة المرورية لمرتادي البر.







وتضمنت الكتيبات والمطويات إرشادات السلامة العامة، وإرشادات السلامة على الطريق، وأهمية الالتزام بالسرعة القانونية على الشوارع، بالإضافة إلى أهمية التزام قائدي الدرجات النارية والدراجات ذات الدفع الرباعي بالأنظمة المرورية، وأهمية ارتداء الخوذة والنظارة والقفازات والحذاء الطويل وحماية البدن من تداعيات الحوادث المرورية وما قد ينجم عنها من إصابات خطرة نتيجة عدم الالتزام بوسائل السلامة، وذلك بهدف ضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.



كما كثفت شرطة المديرية دورياتها في الشوارع الداخلية لمنطقة البر بهدف الحد من بعض الظواهر السلبية في المنطقة، كالإزعاج، وقيادة الدراجات النارية بسرعة عالية، بالإضافة لتواجدها الدائم بهدف سرعة الوصول لمباشرة أي مشكله تواجه مرتادي البر.





ن.ع/م.ح.



بنا 1618 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/01/27 - 31 : 07 PM