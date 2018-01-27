قوات التحالف العربي تسلم 27 طفلا مغرر بهم الى الحكومة اليمنية الرياض في27 يناير/بنا/ نوهت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبادرة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تسليم 27 طفلاً من المغرر بهم الذين جرى القبض عليهم أثناء المواجهات العسكرية مع الميليشيات الحوثية الانقلابية في عددٍ من جبهات القتال على حدود المملكة، لمندوب الحكومة اليمنية الشرعية، من أجل لم شملهم بعائلاتهم.







واستنكر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية غير الإنسانية في اليمن، ومنها استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة التي تتعارض مع الأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية.



وأعرب عن بالغ أسفه للانتهاكات الحوثية الصارخة في النزاع المسلح القائم في اليمن.



س.ي



بنا 1451 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 91 اخر تحديث : 2018/01/27 - 04 : 06 PM