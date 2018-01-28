وزارة الخارجية تدين التفجير الارهابي في مدينة كابول بأفغانستان المنامة في 27 يناير /بنا/ تدين وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الارهابي الذي وقع في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، معربة عن بالغ التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف ترويع الآمنين .















وتؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وتأييدها لكل الإجراءات والتدابير الأمنية للحفاظ على الأمن والسلم، مجددة موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد دول العالم.







خ ب ف/س.ي



بنا 1311 جمت 27/01/2018









عدد القراءات : 143 اخر تحديث : 2018/01/27 - 16 : 04 PM