مدير شرطة المحرق يستقبل مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع المنامة في 27 يناير /بنا/ استقبل العميد فواز حسن الحسن مدير عام مديرية شرطة المحرق ، العميد الشيخ محمد بن علي آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع برفقة عدد من ضباط شرطة خدمة المجتمع وذلك لاطلاعهم على تجربة التطبيق الأمثل لشرطة خدمة المجتمع في مديرية شرطة محافظة المحرق.







وأوضح مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق أن هذه التجربة تستهدف تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة والإنجاز في إطار العمل المستمر على تلمس احتياجات المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يضمن قيام شرطة المجتمع بتقديم خدماتها بشكل مباشر، مشيرا إلى أن المديرية تتجه إلى تعميم هذه التجربة الناجحة في كافة مراكز الشرطة التابعة لها ، بعد تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة في مجال خدمة المجتمع ، مؤكدا بأن المديرية تتبنى خطط دورية ربع سنوية لكافة مهام وواجبات عمل شعبة شرطة خدمة المجتمع.



وأشاد مساعد رئيس الأمن العام لشئون المجتمع بالجهود التي تبذلها مديرية شرطة المحرق وتجربتها الناجحة في مواجهة مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية ووضع الحلول لمعالجتها ، وتجربة مديرية شرطة المحرق في التطبيق الأمثل لشرطة خدمة المجتمع تعزز نهج الشراكة المجتمعية الذي أطلقه معالي وزير الداخلية ، وسارت الوزارة على نهجه منذ إطلاقه بهدف تعزيز الأمن الاجتماعي.



وتم خلال اللقاء استعراض مفهوم ومنطلقات عمل شرطة خدمة المجتمع، وأبرز ما تقدمه المديرية من خدمات نوعية من بينها تنظيم حركة السير في الأسواق والأحياء السكنية ومحيط المدارس، واستحداث عدد من المكاتب التابعة لشرطة خدمة المجتمع مثل مكتب حماية الأسرة ومكتب التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة وخدمات الشرطة ، بالإضافة إلى استراتيجية المديرية ومواجهة ظاهرة العمالة المخالفة وظاهرة التسول والباعة الجائلين.





خ ب ف/س.ي



بنا 1251 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 138 اخر تحديث : 2018/01/27 - 16 : 04 PM