ملتقى احتراف ممارسات المسؤولية الاجتماعية يمنح سمو الشيخة حصة بنت خليفة جائزة شخصية العام المنامة في 27 يناير /بنا/ برعاية فخرية من سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء بمملكة البحرين، وبرئاسة من سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية، تستضيف مملكة البحرين فعاليات " الملتقى الأممي المتقدم لإحتراف ممارسات المسؤولية المجتمعية" بتنظيم من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية- عضو برنامج الأمم المتحدة للإتفاق العالمي - وبالشراكة مع برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية، بفندق شيراتون البحرين ، خلال الفترة ما بين 1-3 فبراير القادم بمشاركة خليجية وعربية ودولية .







وقال البروفيسور يوسف عبدالغفار " أن مجلس إدارة الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية اعتمد ترشيح اللجنة العلمية لاختيار سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة انجاز البحرين لتكريمها بجائزة شخصية العام للمسؤولية المجتمعية عن انجازاتها المتعددة في مجالات ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية في مملكة البحرين خلال عام 2017 ، كما تم ترشيح عدد من الشخصيات العربية الرفيعة المستوى لتكريمهم عن انجازاتهم المجتمعية المتميزة في بلدانهم.



وأضاف إن الملتقى العلمي رفيع المستوى سيشهد إعداد سفراء أمميون في مجال الشراكة المجتمعية عبر إدخالهم في برنامج تدريبي بمعايير برامج الأمم المتحدة لبناء القدرات المهنية.



وسيتم تدشين برنامج دولي تدريبي بمناسبة انعقاد الملتقى بعنوان" الشهادة الدولية الاحترافية لسفراء الشراكة المجتمعية" بالتعاون مع برنامج السفراء الدوليين للمسؤولية الاجتماعية.



ويشارك في الملتقى ضيوف شرف وشخصيات رفيعة المستوى أبرزهم : سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الرواس السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية من سلطنة عمان ، ومعالي الدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط من دولة الكويت ، وسعادة الدكتورة لمياء عبدالغفار الأمين العام للمجلس القومي للسكان من جمهورية السودان .



كما يشارك في إدارة جلسات الملتقى العلمي وورش العمل التدريبية شخصيات علمية وأكاديمية ومهنية رفيعة المستوى من الدول العربية.



وحول أهم محاور ورش وأوراق العمل في الملتقى قالت الأستاذة فاطمة الخان رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى " بأن المحاور ستتمثل في عشر محطات رئيسة ، حيث سيتم تسليط الضوء من خلالها على أبعاد المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة، والإقتصاد الأخضر ، والشراكة المجتمعية، والحوكمة الرشيدة عبر تطبيقات المسؤولية المجتمعية، وتصميم المبادرات المجتمعية ، والتعرف على منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة بمجالات المسؤولية المجتمعية .



ويهدف الملتقى إلى إعداد محترفين في مجالات المسؤولية المجتمعية عبر اكساب المشاركين من الدول الخليجية والعربية الشقيقة بالإضافة إلى مشاركين من مملكة البحرين مهارات ومعارف عديدة .



وشكرت فاطمة الخان الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا على رعايته الفخرية لهذا الملتقى العلمي ، وللخبراء الذين قبلوا الدعوة لاحياء الجلسات العلمية وورش العمل في الملتقى، ، بهدف تعزيز مفاهيم وممارسات المسؤولية المجتمعية في المنطقة العربية.



وستدشن الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية أنشطتها لهذا العام والذي يحمل شعار " عام الشراكة المجتمعية"، كما سيتم تدشين أنشطة الاتحاد الدولي للمسؤولية المجتمعية وذلك بمناسبة احتفالها بمرور عشر سنوات على تأسيسها. حيث تعد الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤسسة دولية مهنية غير هادفة للربح، ولها فروع ومكاتب ومقار وشراكات مهنية في العديد من الدول العربية والعالمية.





خ ب ف/س.ي



بنا 1250 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 143 اخر تحديث : 2018/01/27 - 13 : 04 PM