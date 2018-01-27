"الأشغال": 1968 بلاغاً عبر نظام "تواصل" خلال العام 2017 المنامة في 27 يناير /بنا/ قال مدير ادارة الاتصال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فهد قاسم بوعلاي أن أكثر البلاغات الواردة لشؤون الأشغال عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) خلال العام 2017 تركزت في محافظة العاصمة.

وأضاف بوعلاي ان عدد الطلبات والشكاوى خلال العام 2017 بلغت ( 1968) بلاغاً، توزعت بواقع: في محافظة العاصمة ( 556) بلاغاً، وفي الشمالية (555)، والمحرق (379) وأقلها عدداً في الجنوبية (306)، وكان هناك (172) بلاغاً عاماً يتعلق بخدمات البنية التحتية بالمملكة، وكان أعلاها نسبة خلال الربع الرابع لعام 2017 (641) بلاغاً، مؤكداً على أن أكثرها متعلق بقطاع الطرق (1374) بلاغاً، و(356) طلباً بقطاع الصرف الصحي، وبلغ عدد الطلبات المكررة والمحولة لجهات حكومية أخرى للاختصاص (238) طلب، مشيراً إلى اتباع إدارة الاتصال سياسة سرعة الرد على الشكاوى المستعجلة التي بلغ عددها (35) ،وغير المستعجلة (1933) بلاغاً. وتم الرد على جميع البلاغات 100% .



وأوضح بوعلاي: احتل (نظام تواصل) خلال العام 2017 المرتبة الأولى من اهتمام المواطنين، كوسيلة للتواصل مع شئون الأشغال للإبلاغ عن الطلبات والشكاوى، بنسبة حوالي (55% ) يليه الهاتف بنسبة (31% ) ثم الصحافة بنسبة (9 %) والمصادر الأخرى (حضور شخصي والإذاعة، الانستغرام ، وتوتير ،البريد الالكتروني والخطابات الرسمية) بنسبة (5% ) .



وتولي شؤون الأشغال من خلال ادارة الاتصال اهتماماً بالغاً لكل ما يرد من ملاحظات واستفسارات في نظام تواصل، من خلال خاصية التفاعل ثنائي الأطراف المتاحة فيه والذي تميزت به إدارة الاتصال على المستوى الوطني من خلال فوزها بجائزة الحكومة الإلكترونية 2017 لأحسن تفاعل إلكتروني مع الجمهور، حيث يقوم فريق العمل بتزويد مقدم البلاغ بالخط الساخن للجهة المعنية في حال رصد بلاغات ترجع لخدمات وجهات وزارية أخرى. وايضا يتم الاتصال مباشرة بصاحب الطلب لتسجيل ملاحظاته في حال الحاجة لذلك، وإبلاغه بالفترة الزمنية المتوقعة للرد على المقترح أو الطلب في حال تحويل الطلب لقسم الدراسات والتصاميم أو اللجان الفنية المشتركة مع الجهات الخدمية الأخرى، وتتم معاودة الاتصال به فور الحصول على النتائج المطلوبة من الإدارات المختصة وذلك حرصاً من إدارة الاتصال على طلاع صاحب الطلب بمسار متابعة طلبه من قبل المختصين الى حين حصوله على الرد النهائي.



وتلقت إدارة الاتصال العديد من الرسائل والتعليقات التي تعكس رضا العملاء، حيث يتيح النظام خاصية تلقي ملاحظات العملاء بعد الرد على طلباتهم، الى جانب اعداد تحليل إحصائي شهري لجميع الشكاوى والمقترحات حسب المحافظات ونوع الطلبات الواردة لكل من قطاعي الطرق والصرف الصحي، وذلك بهدف رصد المناطق الأكثر تضرراً، ودراسة الاحتياجات وأولويات المناطق لتنفيذ المشاريع الجديدة والمستقبلية وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة.



وترحب شؤون الأشغال بتلقي مقترحات واستفسارات المواطنين والمقيمين عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، من خلال الدخول إلى بوابة الحكومة الالكترونية، أو من خلال تطبيق (تواصل) للأجهزة الذكية الذي يمكن تحميله عبرBahrain.bh/apps. أو الاتصال مباشرة على الخط الساخن لتواصل: 80008001.







خ ب ف/و.ش



بنا 1050 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/01/27 - 12 : 02 PM