الصالح تشارك في أعمال دورة المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف جنيف في 27 يناير/ بنا / شاركت وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح في أعمال الدورة الثانية والأربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، والتي عُقدت خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير الجاري بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة والبالغ عددهم 34 عضو من الدول التي تم ترشيحها لشغل هذا المنصب.

وقالت وزيرة الصحة بأنه تم خلال هذه الدورة مناقشة عدد من المواضيع ذات الأولوية الاستراتيجية أهمّها مسوّدة برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية للفترة 2019 إلى 2023 والذي يمثل رؤية استراتيجية رفيعة المستوى فيما يتعلق بعمل المنظمة، ويستند في وضعه إلى أهداف التنمية المستدامة، ويتمحور حول تحقيق ثلاثة أهداف ذات أولويات استراتيجية مترابطة لضمان تمتع الجميع بالحياة مع التمتع بالصحة والعافية في جميع الأعمار وهي التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ومواجهة الطوارئ الصحية، وتعزيز صحة المجموعات السكانية.



وأشارت الوزيرة الصالح إلى أن الاجتماعات تطرقت إلى موضوع الصحة البيئة وتغير المناخ، ومعالجة النقص العالمي في الأدوية واللقاحات وإتاحتها، والنشاط البدني من أجل الصحة، وتغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال، والخطة العالمية للقاحات، هذا إلى جانب الأمور الإدارية و حوكمة المنظمة، وتقارير اللجان المنضوية تحت المجلس التنفيذي.



كما شاركت الصالح في اجتماع هيئة التحكيم لاختيار الفائزين بجائزة مؤسسة الإمارات العربية المتحدة للصحة لعام 2018 ممثلا عن إقليم شرق المتوسط والذي أقيم على هامش أعمال دورة المجلس التنفيذي، وبحضور كل من الدكتور أسعد حافظ رئيس المجلس التنفيذي، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثل عن الجائزة من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وعبرت وزيرة الصحة عن فخرها لاختيار مملكة البحرين في لجنة التحكيم لهذه الجائزة رفيعة المستوى، مشيرة إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض الوثائق الخاصة بعدد 9 مرشحين ممن استكملوا الاجراءات الرسمية من استيفاء الشروط والمعايير سواء من أفراد أو مؤسسات، وتم الاطلاع على المشاريع المقدمة للجائزة في مجال الصحة.



ورفعت اللجنة توصيتها إلى أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بتسمية المعهد الكوري لأمن الأدوية وإدارة الأزمات Korea Institute of Drug Safety and Risk Management (KIDS) من جمهورية كوريا لهذه الجائزة والتي تم تحديد قيمتها بـ 20 000 دولار أمريكي، وسيتم منح هذه الجائزة على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون المزمع عقدها في نهاية شهر مايو المقبل.



إلى ذلك اختتمت أعمال الدورة المنعقدة باعتماد مجموعة من القرارات والمقررات الإجرائية التي سيتم رفعها إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون المقرر عقدها في مايو المقبل.











ع.ر/و.ش



بنا 1002 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/01/27 - 46 : 01 PM