مقتل 30 مسلحًا من تنظيم داعش في عملية أمنية شرق أفغانستان كابول في 27 يناير/ بنا / قتل ما لا يقل عن 30 مسلحًا من تنظيم داعش الإرهابي بينهم أجانب في عملية جوية وبرية في منطقة "هاسكا مينا" بإقليم "ننجارهار" شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة "باجوك" الافغانية للأنباء عن متحدث باسم الشرطة حضرت حسين ماشريكيوال إن أفراد الأمن شنوا الهجوم امس بمناطق "ماريز كانداو" و "شاروازي" وطريق "خاني ومياجي بابا وكاجينا".



وأضاف أن 30 مسلحًا قتلوا وتم تدمير العديد من المخابئ والاسلحة والذخائر خلال الهجوم.

واوضح مسؤول الشرطة أن مسلحين أجانب كانوا من بين القتلى، ولم تتكبد قوات الأمن أي ضحايا.



يشار إلى أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي ينتشرون في 25 إقليمًا من إجمالي عدد أقاليم افغانستان البالغ عددها 34 إقليمًا.



و.ش



بنا 0934 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 140 اخر تحديث : 2018/01/27 - 37 : 12 PM