الجيش الوطني اليمني يواصل تقدمه في تعز لليوم الثالث على التوالي عـدن في 27 يناير/ بنا / يواصل الجيش الوطني اليمني تقدمه في تعز لليوم الثالث على التوالي ضمن عملية استكمال تحرير المحافظة من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري أن الجيش حقق تقدمًا كبيرًا في مختلف الجبهات وكبد ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، لافتًا إلى أنه تمكن من تحرير جولة القصر وتحقيق تقدم في مناطق الزهراء والأربعين، وكذا قرية الدار وتبة ياسين وتبة القرن شمال غرب جبل هان باتجاه الربيعي غربًا"، مشيرا إلى أن المواجهات ما تزال مستمرة في ظل تقدم أفراد الجيش الوطني باتجاه الحوبان".

وأكد مصدر عسكري في اللواء 22 ميكا للوكالة ذاتها، أن المواجهات شرق المدينة بين الجيش الوطني في اللواء 22 ميكا والميليشيا الإنقلابية، أسفرت عن تحرير قرية أبعر الطريق الرابط بين صالة و الزيلعي، وتمكن أفراد الجيش من تحرير منطقة وتبة الكريفات وقرية الصرمين شرق المدينة.



و.ش



بنا 0922 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 109 اخر تحديث : 2018/01/27 - 32 : 12 PM