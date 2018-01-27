استقبل السفير الياباني لدى المملكة .. ميرزا يشيد بعلاقات الصداقة الوطيدة بين البحرين واليابان المنامة في 27 يناير/ بنا / استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا بمكتبه Kiyoshi Asako سفير اليابان المعتمد لدى المملكة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.

واشاد الوزير بما يربط البحرين واليابان من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



واكد على ما تشهده العلاقات بين البحرين واليابان من تطور خصوصاً بعد الزيارة الميمونة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لليابان قبل عدة سنوات.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي قام بها السفير خلال فترة عمله ومتابعته لجميع ما من شأنه تعزيز العلاقة الوطيدة بين البلدين.



من جانبه أعرب السفير الياباني عن سروره بما حظي به من تعاون مثمر وبناء خلال فترة عمله بالبلاد من قبل الوزير وجميع المسئولين في المملكة، مؤكدا استعداد بلاده دائماً لتعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبما يخدم مصالح وتطلعات البلدين.





ع.ر/و.ش



بنا 0833 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/01/27 - 47 : 11 AM