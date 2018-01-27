مقتل 3 من رجال الأمن وإصابة 6 خلال عملية عراقية أمريكية مشتركة بالأنبار بغداد في 27 يناير/ بنا / قتل ثلاثة من رجال الشرطة العراقية وأصيب 6 آخرون بينهم مسؤول محلي في منطقة البغدادي التابعة لمحافظة الأنبار أثناء عملية مشتركة نفذتها قوات عراقية وأمريكية فجر اليوم السبت لاعتقال أحد المسلحين.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الانبار اليوم في بيان صحفي "قامت قوة أمريكية وعراقية مشتركة مع قوات العمليات الخاصة الفرقة الذهبية فوج الانبار ترافقها طائرتا اباتشي فجر اليوم انطلاقا من قاعدة عين الأسد لاعتقال احد المطلوبين على خلفية حيازته اسلحة وكواتم ومتورط في قضايا اخرى".



وأوضح البيان "عندما اقتربت القوات من عناصر الحشد المرابطة ودوريات للشرطة في البغدادي، جرى إطلاق نار مباشر من قبل قوات الحشد على القوات الأمريكية لأنهم كانوا يعتقدون أنهم من عناصر داعش، الأمر الذي جعل القوة الامريكية ترد على مصادر النيران واسكاتها عن طريق طائرات الأباتشي مما أدى إلى مقتل ثلاثة من الشرطة وجرح مدير شرطة البغدادي سلام العبيدي وهو بحالة خطيرة جداً وكذلك إصابة مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي بإصابة طفيفة".



و.ش



بنا 0537 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/01/27 - 41 : 08 AM