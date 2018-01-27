مطالعات الصحف في البحرين

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2018/01/27 - 39 : 08 AM
المنامة في 27 يناير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم السبت بأهم الاخبار، والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين:
/قانون نيابي يقيد تملك مواطني التعاون للعقارات.
/وزيـر الإسكـان: تسليـم 3865 وحـدة سكنيــة وتخــصيص 9790 وحــدة أخــرى منذ إقـرار برنامج عمــل الحكــومـة.
/وزير التربية يستعرض مــع السفيــر الأردنــي التعــاون التعليمـــي.
/رئيس الجمارك: تيسير الإجراءات والمعاملات الجمركية وبدء عملية التخليص قبل وصول البضاعة.
/إضافة مادة إلى قانون الخدمة المدنية: العلاوة الدورية السنوية حق ثابت بقوة القانون.
/مقترح نيابي يحظر الإعلانات على الجسور والأنفاق والطرق السريعة.
/بلدية الشمالية تزيل الفرشات غير المرخص لها في عالي.
/تدشين أحدث أجهزة تشخيص اضطرابات التوازن في مجمع السلمانية الطبي.
/منظمة العفو تطالب إيران بالكشف عن مصير «بنت شارع طهران».
/مفاوضات فيينا.. اتفاق لوقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية.
/الأمم المتحدة: غرق 30 مهاجرا إثر انقلاب مركبهم قبالة اليمن.
/ترامب يحاول طمأنة شركائه في دافوس: «أمريكا أولا ليــست أمريكا وحـدها».
/ترامب: سنمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
/الـسـيـسي يــزور إثــيــوبــيا الــيوم للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي.
/الاستخبارات الهولندية أبلغت واشنطن بالقرصنة الروسية للحزب الديمقراطي.
/القوات الحكومية اليمنية تبدأ عملية لفك حصار المتمردين عن تعز.
و.ش
بنا 0533 جمت 27/01/2018
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اخر تحديث : 2018/01/27 - 39 : 08 AM