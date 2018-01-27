الطقس في البحرين: رطب مع ضباب خفيف وبارد ليلا المنامة في 27 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله رطبا مع ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ويتحول الى غائم جزئيا ولكنه بارد نسبيا هذه الليلة.

الرياح : شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة احيانا ولكنها من 17 الى 22 عقدة في وقت لاحق خلال الليل.



ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة اقدام ولكنه من 3 الى 5 اقدام في عرض البحر في وقت لاحق خلال الليل.



درجة الحرارة : العظمى 23 درجة مئوية .. والصغرى : 12 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 95 % الصغرى 35 %.







و.ش



بنا 0527 جمت 27/01/2018





عدد القراءات : 119 اخر تحديث : 2018/01/27 - 20 : 09 AM