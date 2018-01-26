إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في غزة غزة في 26 يناير/ بنا / أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.





وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية وفي الدبابات المنتشرة على الشريط الحدودي، شرق بلدة جباليا شمال القطاع أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من الشبان والفتية الفلسطينيين، الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق البلدة، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في قدميهما، نقلا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة للعلاج ووصفت حالتهما بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.

وأصيب شابان بالرصاص الحي في قدميهما وآخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة، وتحديداً قرب موقع "ناحل عوز" العسكري شرق المدينة، ونقل الجريحان إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج وحالتهما متوسطة.

كما أصيب شاب برصاصة في قدمه بمواجهات مع الاحتلال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الاحتلال صوبهم.

واندلعت مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع، بين مجموعة من الشبان والفتية الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة في محيط موقع "المدرسة" العسكري الجاثم شرق المخيم، إضافة إلى مواجهات قرب معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع.

يشار إلى ان المسيرات والمواجهات في غزة، تأتي احتجاجاً على العدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع، واستنكاراً لقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



م خ



بنا 1707 جمت 26/01/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/01/26 - 13 : 08 PM