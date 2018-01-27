انطلاق سباق الهجن والخيل العربية والسلق لمسابقة سمو الشيخ ناصر بن حمد للصقور والصيد غدا المنامة في 26 يناير / بنا / تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تقام يوم غد السبت منافسات سباق الهجن والخيل العربية والسلق لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد على كأس سمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وذلك في مقر المسابقة خلف الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.





وتبدأ السباقات بإقامة سباق الهجن، وبعدها سباق الخيل العربية، وستختتم المنافسات بإقامة سباق السلق لفئتي الذكور والإناث.



ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية بين الملاك والمشاركين، حيث شهدت السباقات الماضية قوة وإثارة في المنافسة على المراكز الأولى.



وأكد محمد أحمد جناحي أمين السر العام للجنة رياضات ومسابقات الموروث الشعبي أن اللجنة انتهت من التجهيز لكافة السباقات، حيث عملت في اليومين الماضيين على الانتهاء من تسجيل كافة المشاركين والملاك.



وتمنى محمد أحمد جناحي كل التوفيق والنجاح لكافة الملاك والمشاركين في المسابقة وعكس الصورة المشرقة التي تشهدها رياضات الموروث الشعبي في مملكة البحرين بفضل الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتوجيهاته المستمرة للجنة المنظمة برئاسة السيد خليفة عبدالله القعود.



وأضاف أن اللجنة حريصة على تقديم كامل الدعم للملاك والمشاركين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم خصوصاً أن هذه التهيئة ستنعكس بالإيجاب على منافسة قوية وإيجابية، وأشار محمد أحمد جناحي أن سباقات اليوم ستكون قوية خاصة في ظل المستويات العالية التي قدمها الملاك والمشاركين في السباقات الماضية، وأشاد بالجهود البارزة التي يبذلها رؤساء اللجان لمسابقة ناصر بن حمد للصقور والصيد.

ت/و



ن.ع/م خ



بنا 1540 جمت 26/01/2018





عدد القراءات : 101 اخر تحديث : 2018/01/26 - 10 : 07 PM