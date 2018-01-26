الجيش اليمني يحرر عددا من المواقع الاستراتيجية في تعز تعز في 26 يناير/بنا/ يواصل الجيش اليمني لليوم الثاني هجومه على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية وتحرير مواقع استراتيجية شمال وغرب تعز .



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العمليات العسكرية نتج عنها حتى الان اضافة الى تحرير عدد من المواقع في تعز مقتل 23 من مليشيات الحوثي وإصابة 35 اخرين وإعطاب 3 أطقم عسكرية وتدمير الخطوط الدفاعية للمليشيات وتفكيك بعض شبكات الألغام في تلك المناطق .





وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين بمناطق متفرقة من المحافظة فيما قتل القيادي الحوثي المدعو "أبو عزام" مشرف مليشيات الحوثي في مربع القاعدة والذكرة مع أكثر من 30 من عناصر المليشيات بغارات مقاتلات التحالف العربي قرب مطار تعز الدولي وجبل أمان شرقي المدينة .



س.ي



بنا 1534 جمت 26/01/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/01/26 - 25 : 07 PM