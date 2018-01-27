رئيس الجمارك لــــ (الأمن الإذاعي) :تيسير الإجراءات الجمركية وبدء عملية التخليص قبل وصول البضاعة المنامة في 26 يناير/ بنا / أكد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك على مواصلة تطوير العمل الجمركي ، منوها إلى تيسير الإجراءات والمعاملات عبر إصدار قرار بتخفيف المرفقات في البيان الجمركي وتدشين نظام الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التخليص المسبق في المنفذ البحري ، بحيث تبدأ عملية التخليص قبل وصول البضاعة .







واشار إلى أن شئون الجمارك تعمل على تطوير منظومتها باستمرار ، وكان آخرها وضع خطة لاستبدال كافة أجهزة الأشعة حسب العمر الزمني للجهاز ، حيث تم مؤخراً ترسية أكبر مناقصة في تاريخ شئون الجمارك لاستبدال أجهزة الأشعة الخاصة بالشاحنات والحاويات ، وستقوم الأجهزة الجديدة بمسح 120 شاحنة في الساعة بدلاً من 20 للأجهزة القديمة، وستسهم هذه الأجهزة في تسريع العملية مع المحافظة على دقة المسح.



جاء ذلك في مقابلة مع رئيس شئون الجمارك ، أجراها برنامج (الأمن الإذاعي) بمناسبة الاحتفال بيوم الجمارك العالمي والذي يوافق السادس والعشرين من يناير من كل عام ، موضحا أن شئون الجمارك تعمل على تحقيق التوازن بين الدور الأمني وتيسير حركة مرور البضائع والمسافرين.



وقال أن التعاون الجمركي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ، مثالي ونموذجي ، حيث تم التنسيق بين الجانبين والاتفاق على تقليص عدد الإجراءات المطلوبة عبر جسر الملك فهد ، مما أسفر عن البدء بعملية التفويج بشكل أسرع وضبط مفهوم المسار السريع بالنسبة للشاحنات والذي يسهم في تسريع الحركة التجارية البينية بين دول المجلس ويستهدف أكبر عشر مصدرين أو مصنعين وطنيين .



وأوضح رئيس شئون الجمارك أن مملكة البحرين أصبحت وجهة رئيسية لإقامة المعارض والمناسبات ، حيث شهدت إقامة 61 معرضاً العام الماضي ، وقامت شئون الجمارك بتطبيق الإجراءات الجمركية على البضائع المشاركة ، وتسهيل عملية دخولها عبر وجود فرق عمل في المنافذ لكافة البضائع الخاصة بهذه المعارض.



ن.ع/س.ي



بنا 1521 جمت 26/01/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/01/26 - 36 : 06 PM