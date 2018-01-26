وزير الخارجية السعودي يبحث مع رئيس وزراء موريشيوس العلاقات الثنائية بين البلدين بورت لويس في 26 يناير/ بنا / التقى وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم رئيس وزراء جمهورية موريشيوس رافين كومار جاكنيت، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة بورت لويس، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى موريشيوس.





كما التقى وزير الخارجية السعودي مع كبير الوزراء ووزير الدفاع في جمهورية موريشيوس السير انيرود جيقنوث، ورئيس الحزب الحاكم شوكت علي سودهن.

وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.





م خ



بنا 1450 جمت 26/01/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/01/26 - 07 : 06 PM