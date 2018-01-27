وزير شئون الكهرباء والماء يتسلم نسخة من كتاب (قبل أن تتهاوى) للمهندس نبيل آل محمود المنامة في 26 يناير/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة آل محمود للاستشارات العالمية الذي أهدى لسعادته نسخة من كتابه بعنوان: (قبل أن تتهاوى) حيث يضم مائة مقال من مقالاته في العلوم الإدارية، ويستعرض أبرز الممارسات الإدارية المتبعة في القطاعين العام والخاص، وقد أشاد الوزير ميرزا بجهود المهندس آل محمود واسهاماته المتميزة بإصدار هذا الكتاب الرائع الذي سوف يثري القراء في مجال علم الإدارة، متمنيًا له المزيد من البذل والعطاء.



من جانبه تقدم المهندس نبيل آل محمود بجزيل شكره وتقديره للوزير ميرزا على تشجيعه ودعمه المستمر للكتّاب والمؤلفين البحرينيين.





ن.ع/م خ



بنا 1351 جمت 26/01/2018





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