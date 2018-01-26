اليوم الأول من الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا ينتهي دون أي نتائج فيينا في 26 يناير/بنا/ انتهت مساء أمس الخميس أعمال اليوم الأول من مفاوضات حول سوريا برعاية الأمم المتحدة التي تستمر يومين في فيينا بعد اجتماعات منفصلة للمبعوث الدولي ستافان دي ميستورا مع وفدي الحكومة والمعارضة لم يرشح عنها شيء حتى الآن، واستمر اجتماع المبعوث الخاص مع الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري نحو ساعتين من دون أن ترشح أي معلومات عنه، كما لم يدل رئيس الوفد بأي تصريح لدى وصوله.



وذكرت تقارير أخبارية من مكان الحدث تفيد بأن وفد هيئة التفاوض من المعارضة برئاسة نصر الحريري كان قد التقى دي ميستورا، فيما أكد المتحدث باسم الهيئة يحيى العريضي لدى وصوله مقر الأمم المتحدة تمسك المعارضة بالقرار 2254 واصفا هذه الجولة بأنها "امتحان حقيقي لالتزام جميع الأطراف بتطبيق القرار الدولي"، وأوضح أنه "شيء أساسي بالنسبة لنا لأننا نريد سوريا ديمقراطية حرة لكل أهلها وأن يعودوا إليها آمنين".



وتأتي هذه الجولة التاسعة من المحادثات "في مرحلة حرجة"، بعد نحو شهر من فشل جولة محادثات سابقة في جنيف في إحراز أي تقدم لحل للنزاع المستمر في البلاد منذ نحو سبع سنوات، وتتزامن المحادثات مع عمليات عسكرية واسعة في عدد من المناطق في سوريا حيث تشن تركيا من جهة هجوما على مدينة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد بينما تشن القوات الحكومية هجوما في محافظة ادلب (شمال غرب) والغوطة الشرقية المتاخمة للعاصمة.



وتستمر المفاوضات اعمالها في العاصمة فيينا برعاية الأمم المتحدة، وحسب مراقبون فإن الوصول إلى نقطة ايجابية من هذه المفاوضات من الصعوبة بمكان في ظل تمسك كل طرف بما لديه من افكار وشروط.





خ.أ



بنا 0239 جمت 26/01/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/01/26 - 55 : 05 AM