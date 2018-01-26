مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 26 يناير/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة في البحرين صباح اليوم الجمعة بأهم الاخبار، والموضوعات على الصعيد المحلي وعلى الساحتين العربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين:





عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من ملك تايلند.



جلالة الملك المفدى يبعث برقيتي تهنئة للرئيس الهندي والحاكم العام للكومنولث الأسترالي.



سمو رئيس الوزراء يبعث ببرقيات تهنئة للحكومتين الهندية و الأسترالية.



سمو نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير اليابان.



سمو رئيس الوزراء يعزي القيادة الكويتية بوفاة الشيخ عبدالله المبارك الصباح.‎



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني.



مملكة البحرين تشارك في اجتماع المجموعة السياسية الاستشارية لمبادرة اسطنبول للتعاون في دولة الكويت.



خلال الاحتفال بيوم الجمارك العالمي.. وزير الداخلية يشيد بما تتمتع به شئون الجمارك من أداء رفيع محلي.



مدير مديرية شرطة المطار يؤكد على انسيابية حركة المسافرين تزامنا مع إجازة الربيع.



نواب يعربون خلال استقبال وزير الداخلية لهم اليوم عن مساندتهم الكاملة لمبادرة الانتماء الوطني ودورها الرئيسي في تعزيز الهوية الوطنية.



المجلس الأعلى للمرأة ينظم لقاء تشاوريا مع الجمعيات واللجان النسائية.



تحت رعاية سمو رئيس الوزراء.. وزير التربية يخرّج طلبة كليتي العلوم والعلوم الصحية بجامعة البحرين.



لدى لقاء سموه بالسفير الايطالي.. سمو محافظ الجنوبية: الثقافة الإيطالية تشهد اقبالا واسعا بين البحرينيين ونتطلع الى تعزيز التعاون.



المحكمة الكبرى تؤجل نظر قضية تخابر ثلاثة متهمين مع دولة قطر لجلسة 19 فبراير القادم.



رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: إنشاء محاكم الأسرة يؤكد مكانة المملكة كدولة مؤسسات وقانون.



عدد من وحدات قوة الدفاع تشارك في حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية المتخصصة.



رئيس هيئة الأركان يفتتح دورة مرشحي الضباط الجامعيين رقم 22‎.



القائد العام لقوة الدفاع يقوم بزيارة تفقدية لعدد من أسلحة ووحدات قوة الدفاع.



الوزير ميرزا: دعم جميع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



على هامش أعمال منتدى (دافوس)..وزير الخارجية: مواصلة العمل مع الشركاء لزيادة معدلات التبادل التجاري بالمملكة.



طبيب زائر يجري عددا من العمليات الجراحية ويعاين 33 مريضا في مركز السلمانية الطبي.



للمرة الأولى منذ عام 2014 سعر برميل النفط يرتفع إلى أكثر من 71 دولارا.



مستثمرو الأسهم يبرمون 419 صفقة هذا الأسبوع 4.8 ملايين دينار قيمة التداولات في بورصة البحرين.



ملك الأردن أمام منتدى دافوس: السعودية تقوم بدور فاعل لوقف التدخل الإيراني بالمنطقة.



تقرير: «حزب الله» يتلقى 800 مليون دولار سنويا من إيران لتمويل أنشطته الإرهابية.



ترامب مستعد للشهادة «تحت القسَم» في ملف التدخل الروسي.



الـعـراق: اتحاد الـقوى يبلغ الأمم المتحدة بـانتهاكات المليـشيات في المدن السـنية.





خ.أ



بنا 0220 جمت 26/01/2018





عدد القراءات : 92 اخر تحديث : 2018/01/26 - 44 : 05 AM