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الطقس في مملكة البحرين: معتدل مع كميات متفاوتة من السحب
2018/01/26 - 42 : 05 AM

المنامة في 26 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله معتدل مع كميات متفاوتة من السحب ولكنه دافئ خلال النهار.


الرياح : جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة احيانا.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 27 درجة مئوية .. والصغرى : 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % الصغرى 25%.

شروق الشمس 6:28 صباحا.. غروب الشمس 5:11 مساءا





خ.أ

بنا 0204 جمت 26/01/2018


عدد القراءات : 78         اخر تحديث : 2018/01/26 - 42 : 05 AM
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