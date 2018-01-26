الطقس في مملكة البحرين: معتدل مع كميات متفاوتة من السحب

المنامة في 26 يناير / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الجمعة سيكون بمشيئة الله معتدل مع كميات متفاوتة من السحب ولكنه دافئ خلال النهار.





الرياح : جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة احيانا.



ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 27 درجة مئوية .. والصغرى : 15 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 % الصغرى 25%.



شروق الشمس 6:28 صباحا.. غروب الشمس 5:11 مساءا











خ.أ



بنا 0204 جمت 26/01/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/01/26 - 42 : 05 AM