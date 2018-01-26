نزوح أكثر من 800 ألف طفل بسبب الصراع في الكونغو

نيويورك في 25 يناير / بنا / قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) "إن موجات العنف التي تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية أدت إلى نزوح أكثر من مليون و300 ألف شخص بينهم أكثر من 800 ألف طفل".





وفي ذات السياق ناشدت "اليونيسيف في بيانها تقديم دعم بمبلغ 65 مليون دولار لبرنامج الاستجابة للطوارئ في تنجانيقا وجنوب كيفو على مدى الأشهر الستة المقبلة".



وذكرت اليونسيف في بيان لها اليوم أن جمهورية الكونغو هي الآن موطن لأحد أكبر أزمات النزوح للأطفال في العالم.



وأشار الممثل بالنيابة لليونيسيف في جمهورية الكونغو الدكتور تاجودين أويويالي إلى أن مئات الآلاف من الأطفال شرق البلاد لم يعد يحصلون على الرعاية الصحية والتعليم ويعاني الكثير منهم من الفظائع على يد المقاتلين .







خ.أ



بنا 2130 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/01/26 - 40 : 12 AM