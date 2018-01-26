وزير فلسطيني يثمن جهود المملكة العربية السعودية في مساندة الشعب الفلسطيني عربي



غزة في 25 يناير/بنا/ ثمن وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة عاليًا جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ودعمها المتواصل ومساندتها للشعب الفلسطيني، والتخفيف من معاناته.





وقال الحساينة، في تصريحات صحفية عقب حفل إجراء القرعة المكانية للمرحلة الثالثة من استكمال مشروع إنشاء 100 وحدة سكنية في حي الأمير نايف بن عبد العزيز و حي الفردوس في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة : إن هذا المشروع جاء بتمويل حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وإنه تم تسليم المستفيدين من هذه المرحلة وحداتهم السكنية.







خ.أ



بنا 2123 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 96 اخر تحديث : 2018/01/26 - 26 : 12 AM