Friday   26 Jan 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
وزير خارجية الإمارات يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي المستجدات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية
2018/01/25 - 19 : 10 PM
‎أبوظبي في 25 يناير / بنا / التقى وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي يزور أبوظبي حاليا.


‎وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية.


م.ح.

بنا 1847 جمت 25/01/2018


عدد القراءات : 112         اخر تحديث : 2018/01/25 - 19 : 10 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English