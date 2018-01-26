وزير خارجية الإمارات يبحث مع مبعوث الرئيس الروسي المستجدات في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ‎أبوظبي في 25 يناير / بنا / التقى وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي يزور أبوظبي حاليا.





‎وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية.





م.ح.



بنا 1847 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 112 اخر تحديث : 2018/01/25 - 19 : 10 PM