مملكة البحرين تشارك في اجتماع المجموعة السياسية الاستشارية لمبادرة اسطنبول للتعاون في دولة الكويت الكويت في 25 يناير/ بنا / شارك وفد مملكة البحرين برئاسة سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا ورئيسة بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبعضوية الشيخة عائشة بنت أحمد آل خليفة، مديرة إدارة الشؤون الأوروبية والاتحاد الأوروبي، في أعمال الاجتماع الرابع للمجموعة السياسية الاستشارية لمبادرة اسطنبول للتعاون الذي عقد بدولة الكويت الشقيقة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 22 و 23 يناير 2018، والذي استضافه المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومبادرة اسطنبول للتعاون بمقره في الكويت.



حضر الاجتماع مسؤولون رفيعو المستوى من الأمانة العامة للحلف، وممثلون عن الدول الأعضاء ودول المبادرة، بالإضافة إلى ممثلين عن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ناقش الاجتماع نجاح جهود التعاون بين حلف الناتو ودول مبادرة اسطنبول للتعاون بعد مرور 14 عام على تأسيس المبادرة، وسبل تعزيزها في المستقبل، وكيفية مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة وأبرزها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والأمن السيبراني والبرامج النووية غير السلمية.



وثمن المشاركون في الاجتماع افتتاح المركز الإقليمي في الكويت ودعوا لاستخدام المركز بشكال فعال ليصبح مركزًا للتعاون بين حلف الناتو ودول مبادرة اسطنبول للتعاون.



ع.ر/م.ح.



بنا 1542 جمت 25/01/2018





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