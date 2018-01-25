الرئيس الفلسطيني يلقي خطابا هاما أمام قمة الاتحاد الافريقي الأحد المقبل عربي

رام الله في 25 يناير/ بنا / يعتزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى العاصمة الاثيوبية اديس بابا بعد غد للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي تنعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن السفير الفلسطيني لدى اثيوبيا ومندوبها لدى الاتحاد الافريقي نصري أبو جيش قوله اليوم، إن الرئيس عباس سيلقي خطابا هاما أمام القمة ظهر الأحد المقبل، كما يلتقي عددا من الرؤساء والمسؤولين الأفارقة على هامشها.



واشار إلى تقديم مشروع قرار فلسطيني لاعتماده في القمة يؤكد الموقف الافريقي الرافض لإعلان ترامب بشأن القدس والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.



وأوضح أن وزراء خارجية إفريقيا ناقشوا مشروع القرار الفلسطيني خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، مضيفا: إن مشروع القرار يتضمن العديد من النقاط المتعلقة بالقدس وعدم نقل أية سفارة إليها والاستيطان وضرورة وقفه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.







م.ح.



بنا 1526 جمت 25/01/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/01/25 - 30 : 06 PM